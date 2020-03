Arrestatie na levensgevaarlijke sabotage van spoor Duitse hogesnelheidslijn

Politie sluit illegaal lockdown­feest in Belgisch café, aanwezigen riskeren boetes tot 4000 euro of celstraf

16:47 De Belgische politie viel vrijdagavond binnen in een café in de Spiegelstraat in Tienen. De politie ontdekte dat er stiekem, ondanks het coronaverbod, een lockdownfeestje was georganiseerd. Zowel de uitbater als de vier aanwezigen werden op de bon geslingerd. Ze riskeren een boete die oploopt tot 4000 euro of een gevangenisstraf tot drie maanden.