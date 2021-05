Armenië beschuldigt Azerbeidzjan van schenden vredesdeal

Rusland neemt ex-burgemees­ter gevangen om oproep tot Navalny-protesten

12 mei Een rechtbank in de Russische stad Jekaterinenburg heeft zijn voormalige burgemeester vandaag voor negen dagen gevangen gezet. Yevgeny Roizman werd gearresteerd omdat hij via sociale media mensen had opgeroepen om te protesteren voor de vrijlating van Kremlincriticus Aleksej Navalny. Dat schrijft persbureau Reuters.