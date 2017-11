Argentinië bidt voor bemanning duikboot

Er gloort wellicht enige hoop voor de 44 opvarenden van de vermiste Argentijnse onderzeeër ARA San Juan. Een niet nader genoemd maar 'gespecialiseerd Amerikaans bedrijf' is door de Argentijnse autoriteiten ingeschakeld om de mogelijke locatie van het vaartuig te achterhalen. De bemanning deed zaterdag zeven keer een poging een boodschap uit te sturen via een satelliettelefoon. Die boodschappen - in tijdsduur variërend van 4 tot 36 seconden - konden echter niet worden getraceerd. Mogelijk lukt dat alsnog.



Heel Argentinië leeft al dagen intens mee met de bezorgde familieleden van de marinemensen aan boord. Het is de tweede nationale tragedie die het land in korte tijd treft. Recent kwamen bij een jihadistische terreuraanslag in New York vijf Argentijnse vrienden om het leven toen ze moedwillig werden geschept op een fietspad.



Marinewoordvoerder Enrique Balbi sloot niets uit, maar hield rekening met problemen als gevolg van een stroomstoring. ,,Mogelijk drijft het schip rond. We bestuderen stromingen om het zoekgebied in kaart te brengen. Volgens de procedure moet een duikboot in geval van communicatieverlies naar de oppervlakte komen. Maar het is moeilijk het schip te herkennen vanwege de schutkleuren.'' Extra probleem is het zeer slechte weer.