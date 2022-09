Argentijnse vicepresident Kirchner ongedeerd na mislukte aanslag, dader aangehouden

Het incident vond plaats voor het huis van Kirchner in de wijk Recoleta in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Daar had zich een grote menigte aanhangers van de vicepresident verzameld, die al dagenlang voor haar huis demonstreren als steunbetuiging aan Kirchner, die verwikkeld is in een corruptiezaak. Er hangt haar een gevangenisstraf van 12 jaar en een verbod op het uitoefenen van een openbaar ambt boven het hoofd wegens vermeende corruptie toen ze president was van het land (2007-2015).