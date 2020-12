Argentijns Lagerhuis stemt na marathondebat voor legalisering abortus

In Argentinië heeft het Lagerhuis vrijdagochtend een wet aangenomen die abortus toelaat tot en met de veertiende week van een zwangerschap. Het voorstel moet nog wel aan de Senaat worden voorgelegd. Als ook die akkoord gaat, is Argentinië - na Uruguay - het tweede land in Zuid-Amerika dat abortus legaliseert.

Na een marathondebat van ruim twintig uur, stemden 131 leden van het Lagerhuis voor het wetsvoorstel, terwijl 117 de wet afwezen. Zes parlementariërs onthielden zich van stemming. Een daarvan deed dat - naar eigen zeggen - omdat hij bedreigingen had ontvangen van tegenstanders van de wet.

Twee jaar geleden werd een vergelijkbare wet ook al door het Lagerhuis aangenomen (met 130 stemmen voor), maar die sneuvelde later in de meer conservatieve Senaat. Ook nu moet het Hogerhuis zich nog over de abortuswet buigen. De verwachting is dat de Senaat het wetsontwerp nog dit jaar in stemming brengt.

Volledig scherm In het Lagerhuis stemden 131 parlementsleden voor en 117 tegen. Zes onthielden zich. Aan de stemming ging een twintig uur durend debat met 170 sprekers vooraf. © AFP

Het wetsvoorstel

Tot dusver mogen Argentijnse vrouwen hun zwangerschap alleen onderbreken wanneer deze het gevolg is van een verkrachting of als hun leven of gezondheid gevaar loopt. Naar schattingen van experts worden er jaarlijks tussen 370.000 en 520.000 clandestiene abortussen uitgevoerd, met het risico op complicaties. Naar schatting overlijden in Argentinië ieder jaar ongeveer 40 vrouwen aan de gevolgen van een clandestiene abortus.

De nieuwe wet zou abortus toelaten tot en met de veertiende week van de zwangerschap. Daarnaast zou een zwangerschap mogen worden beëindigd in een nog latere fase bij verkrachting, als het leven van de vrouw in gevaar is of als de foetus geen kans op overleven heeft.

De abortus zou gratis plaatsvinden in zowel staatsziekenhuizen als privéklinieken. Dokters zouden wel het recht krijgen om medewerking te weigeren op basis van gewetensbezwaar. Maar dat ontslaat de instelling niet van het de verantwoordelijkheid om zorg te dragen dat de abortus alsnog wordt uitgevoerd.

Volledig scherm Manifestanten komen samen bij het Congresgebouw in de hoofdstad Buenos Aires. © REUTERS

Demonstraties

Ondanks de coronapandemie en een verbod op bijeenkomsten van meer dan 20 personen, stroomden donderdag in de loop van de middag duizenden voor- en tegenstanders naar het plein voor het Congresgebouw in het hart van de hoofdstad Buenos Aires. Het plein was met dranghekken in tweeën gesplitst om de twee kampen gescheiden te houden.

Voorstanders van de wet, getooid met groene zakdoekjes (het symbool van de campagne voor legalisering van abortus) kwamen samen aan de noordkant van het plein. Tegenstanders, te herkennen aan lichtblauwe zakdoekjes, katholieke symbolen en Argentijnse vlaggen, zochten elkaar op aan de zuidkant.

Velen van hen volgden de hele nacht via grote schermen op het plein het debat in het Lagerhuis. Pas om 7 uur ’s ochtends (lokale tijd), nadat 170 parlementsleden hun zegje hadden gedaan, werd de wet in stemming gebracht.

Volledig scherm Voorstanders vieren feest nadat het Lagerhuis het licht op groen zet voor de abortuswet. © AFP

Volledig scherm Tegenstanders reageerden teleurgesteld op het aannemen van de wet. © REUTERS

