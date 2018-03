Archeologen vinden mummie in 'lege kist' die al 150 jaar in museum staat

Eerste zwarte Amerikaanse vrouw die naar 'blanke school' mocht overleden

9:21 De Amerikaanse burgerrechtenactiviste Linda Brown is op 75-jarige leeftijd in haar woonplaats Topeka (Kansas) overleden. Brown was in 1954 het middelpunt van de baanbrekende beslissing van het Hooggerechtshof waarbij het afwijzen van leerlingen op basis van huidskleur op scholen ongrondwettelijk werd verklaard.