Antwerpse hulpverleners vorderen auto voor zwangere vrouw na klapband

De hulpdiensten werden gisterochtend opgeroepen voor een noodgeval in Stekene, vlakbij de grens met Nederland. Een zwangere vrouw kampte met complicaties en moest horizontaal geëvacueerd worden vanaf de bovenverdieping. Omdat het meteen duidelijk was dat de situatie ernstig was, werd bijstand gevraagd aan de politie om de ziekenwagen in de spits te begeleiden naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen, waar de vrouw in behandeling was.



Op de Antwerpse ring ging het echter fout. De ambulance kreeg een klapband en moest stoppen. ,,De chauffeur van onze ziekenwagen is de controle nooit verloren'', benadrukt Jolien Van Damme, woordvoerster van de ambulancedienst.



,,Het ging om een klapband, maar de ambulance is gelukkig stabiel gebleven en niet gaan slingeren. De ziekenwagen kon niet meer verder. Onze mensen hebben professioneel gereageerd en gezien de urgentie van de interventie is besloten om niet te wachten op een andere ambulance, maar is een burgervoertuig gevorderd. De politie-escorte kwam namelijk niet in aanmerking, omdat het slachtoffer horizontaal vervoerd moest worden.''