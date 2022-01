Antwerpen blij met ‘Nederlandse invasie’: ‘Jullie lockdown was de beste reclamecampagne ooit voor onze stad’

Nieuw is het niet, die Nederlandse invasie in hartje Antwerpen. Al twee weken is het dag in dag uit aanschuiven met de auto, aan de winkels op de Meir, én voor een tafeltje in een restaurant: ,,Ik hoor van winkeliers dus alleen maar positief nieuws”, zegt Nico Volckeryck van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).



Zelf is hij eigenaar van de geek store Fans in de Kammenstraat, waar hij vandaag ook merkt dat de grote drukte gepasseerd is. ,,Laten we hopen dat ze in de toekomst wel blijven terugkomen. Ik hoorde veel Nederlandse klanten zeggen dat ze Antwerpen ontdekt hebben en verliefd zijn geworden op de stad. In dat opzicht is de Nederlandse lockdown de beste reclamecampagne ooit voor Antwerpen.”



De financiële schade van het jaar 2020, waar ook bij ons een lockdown gold, is nog niet helemaal hersteld: ,,Maar we kunnen wel spreken van een topkerstvakantie”, zegt Volckeryck.



Ook de winkeliers van de Shopping Stadsfeestzaal bekomen vandaag van een hectische zaterdag. ,,Het is opmerkelijk rustiger hier”, zegt woordvoerder Hans D’hondt, die het aan de heropening van de scholen wijt. ,,Zowel Vlaamse als Nederlandse gezinnen maken zich klaar voor het nieuwe semester en dat voelen we zoals elk jaar. We kunnen stellen dat de drukte vandaag overeenkomt met wat we op elke tweede zondag van het nieuwe jaar verwachten.”