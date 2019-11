Anti-vliegpassagier Greta Thunberg weet niet hoe ze in Madrid moet komen: ‘Kan iemand mij helpen?’

Greta Thunberg zoekt hulp om de Atlantische Oceaan over te steken zodat ze de klimaatconferentie in Madrid kan bijwonen. Het Zweedse klimaatmeisje is op dit moment op Amerikaanse bodem en heeft geen idee hoe ze in Spanje moet komen. Vliegen wil ze immers niet omdat dit schadelijk is voor het milieu.

Spanje in plaats van Chili: de Verenigde Naties hebben bevestigd dat de COP 25 internationale klimaatconferentie zal plaatsvinden in Madrid, van 2 tot 13 december. Spanje had voorgesteld om de top in Madrid te organiseren, nadat Chili eerder deze week de top had geannuleerd vanwege het aanhoudend sociaal protest in het land.

Oproep

Nu de klimaattop dus officieel is verplaatst, zoekt Thunberg hulp om in Madrid te komen. ,,Ik moet een mogelijkheid vinden om de Atlantische Oceaan in november over te steken. Als iemand mij kan helpen met een transportmiddel, zal ik erg dankbaar zijn”, schrijft ze in een oproep op Twitter en Instagram.

Thunberg had zich nochtans verheugd op een bezoek aan Centraal- en Zuid-Amerika. ,,Het spijt me zo dat ik deze keer niet in staat zal zijn om jullie te bezoeken, ik heb er zo naar uitgekeken. Maar het gaat hier niet over mij, mijn ervaringen of reiswensen. Ik steun de mensen in Chili.”

Onrust

De internationale klimaattop was van 2 tot 13 december gepland in Chili. Vanwege de onrustige omstandigheden in het Zuid-Amerikaanse land moest deze echter worden afgeblazen. Landelijke protesten hebben in Chili al aan minstens twintig mensen het leven gekost en tot zware vernielingen en plunderingen geleid.

7000 mensen zijn gearresteerd na de protesten die begonnen met de verhoging van de prijs van metrotickets in hoofdstad Santiago. Het openbaar vervoer daar heeft al voor bijna 400 miljoen dollar aan schade geleden door de vernielingen.