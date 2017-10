Anti-kernwapengroep wint Nobelprijs voor de Vrede

Het Nobelcomité stelt dat het gevaar van het gebruik van kernwapens in de wereld groter is dan het in lange tijd is geweest. Bovendien bestaat het gevaar bestaat dat steeds meer landen kernwapens gaan maken, zoals Noord-Korea. ,,Kernwapens vormen een permanente dreiging voor de menselijkheid en het leven op aarde.''



Het hoofd van de Internationale Campagne voor Afschaffing van Kernwapens (ICAN), heeft vandaag gezegd dat president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un moeten weten dat kernwapens illegaal zijn. ,,Kernwapens zijn illegaal. Dreigen met het gebruik van kernwapens is illegaal. Kernwapens bezitten, kernwapens maken, kernwapens ontwikkelen is illegaal en ze moeten ermee stoppen.''