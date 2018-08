Angst voor nieuwe straatgevechten na heksenjacht op buitenlanders in Chemnitz

Gisteravond is het opnieuw tot straatgevechten gekomen tussen rechtse en linkse betogers en de politie. Daarbij raakten zes mensen gewond. Betogers van beide kanten gooiden met vuurwerk en andere voorwerpen. Daarbij vielen twee gewonden. Vier deelnemers aan de extreemrechtse betoging raakten gewond toen ze op weg naar huis werden aangevallen.

De stad staat al dagen op scherp na de dood van Daniel H. een 35-jarige Duitser zaterdag. De getrouwde meubelmaker, vader van een kind, was zaterdagnacht meermaals gestoken na een ruzie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Twee anderen raakten zwaargewond. Een 23-jarige Syriër en een 22-jarige Irakees zijn vanwege het voorval gearresteerd. Nationalistische betogers gingen zondag de straat op als reactie op de dood van de Duitser. Rechtse hooligans die zich 'Kaotic Chemnitz' noemen wilden ,,laten zien wie het in de stad voor het zeggen heeft''. Zij zwaaiden onder andere met Duitse en Beierse vlaggen. Daarna hadden ze het gemunt op buitenlanders en bekogelden agenten met flessen en stenen. Drie slachtoffers hebben een aanklacht ingediend omdat ze door een meute werden aangevallen: een Afghaan, een Syriër en een Bulgaar.

Extremisme

Politici hebben de onlusten sterk veroordeeld. De Duitse Bildzeiting schreef over 'De dag van de schande in Chemnitz'. ,,In Duitsland is geen ruimte voor het recht in eigen hand nemen, voor groepen die op straat haat willen verspreiden, voor intolerantie en voor extremisme'', aldus een woordvoerder van de regering. De spanningen in met name het voormalige Oost-Duitsland zijn gestaag opgelopen sinds bondskanselier Merkel in 2015 de deur openzette voor een miljoen asielzoekers. Volgens extreemrechts gaat dat ten koste van de levenskwaliteit en de veiligheid van Duitsers in de armlastige deel van de Bondsrepubliek. De jacht op buitenlanders riep in de internationale media akelige associaties op met het verleden. Regeringswoordvoerder Steffen Seibert sprak in Berlijn van een “heksenjacht op mensen met een ander voorkomen”.

Binnenlandminister Roland Wöller (CDU) zei dat “de escalatie een nieuwe dimensie krijgt” met de gebeurtenissen. De straten zullen niet overgelaten worden aan geweldenaars en gewelddadige anarchisten. Wel zal de rechtstaat gehandhaafd worden, zei hij.

Volledig scherm Protesten onder het beeld van Karl Marx. © Getty Images

Gejaagd

“Het beeld dat er op mensen wordt gejaagd die eruitzien als buitenlanders is beangstigend. We willen laten zien dat Chemnitz een ander kant heeft en die is kosmopoliet en neemt afstand van xenofobie”, aldus Tim Detzner, woordvoerder van de Linken.

De politie houdt rekening met nieuwe betogingen. Meer dan duizend demonstranten verzamelden zich gisteren n de stad om te protesteren tegen het geweld tegen buitenlanders, met spandoeken met daarop ‘Nazi’s eruit’.

Volledig scherm Bloemen op de plek waar een 35-jarige Duitser werd doodgestoken in een ruzie. Het leidde tot veel onrust in de stad. © EPA

Marx

800 tot 1.000 rechtse demonstranten verzamelden vanavond aan een standbeeld van de communistische denker Karl Marx. Demonstranten hebben Duitse vlaggen en spandoeken bij met teksten als ‘Criminele buitenlanders buiten’ en ‘Geen toegang voor terreur’. AfD-politicus Markus Frohnmaier tweette: ‘Als de staat niet langer burgers beschermt dan gaan mensen de straat op en beschermen ze zichzelf’. Ook de rechts-populistische AfD distantieerde zich later wel het geweld. De partij was gisteren ook in Chemnitz aanwezig om te demonstreren. Maar de AfD had “niets, maar dan ook helemaal niets te maken met de volgende jachttaferelen in de stad”, aldus de Saksische partijleider Jörg Urban.

Op Twitter waarschuwde de politie dat ze had gezien hoe sommige gemaskerde demonstranten stenen opraapten. ,,U wordt gefilmd. Leg uw vermomming af en leg de voorwerpen neer”, riep de politie op. Enkelen van hen deden de Hitlergroet, aldus de ordediensten.