Angelique (42) getuigt over de Zelzaatse bende die haar zoon (13) te grazen nam: ‘Hij werd tot op het bot vernederd’

LIVE | Amerikanen: ‘Al bijna 500.000 militaire slachtof­fers in strijd tussen Oekraïne en Rusland’

Het aantal militairen dat is omgekomen of gewond geraakt in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, wordt door Amerikaanse functionarissen op bijna 500.000 geschat. Dat meldt The New York Times. En het Russische bestuur in de Zuid-Oekraïense regio Cherson heeft vrijdag toegegeven dat een Oekraïens commando de frontrivier Dnipro overstak en tijdelijk posities innam op de linkeroever. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.