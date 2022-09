Angèle (89) na brute mishandeling in Cannes: 'Ik heb kleinkinderen van die leeftijd’

Beelden van de overval gingen vorige week viraal op sociale media. Ze werden vastgelegd door een bewakingscamera in de wijk La Bocca in de mondaine badplaats. In de video is de hoogbejaarde Angèle met een tas in de hand te zien, terwijl ze gevolgd wordt door een jongen. Plots haalt deze hard uit met zijn rechterhand en slaat de oude vrouw hard op het achterhoofd, alvorens weg te lopen.