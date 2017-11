Amsterdam bij laatste twee in strijd om Medicijnagentschap

Mugabe blijft stil over ontslag na verstrijken deadline

11:58 De president van Zimbabwe, Robert Mugabe, is vanochtend niet afgetreden. Zijn partij, de ZANU-PF, had hem tot het middaguur gegeven om zijn vertrek van het politieke toneel te formaliseren. Daar is echter niets van vernomen in de hoofdstad Harare waar het een uur later is dan in Nederland.