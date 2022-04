Amnesty: omstandigheden beveiligers WK in Qatar staan gelijk aan dwangarbeid

De mensenrechtenorganisatie beschrijft in het rapport They think that we’re machines de situatie van 34 beveiligers van bedrijven die ook betrokken zijn bij het WK. Zij werken vaak twaalf uur per dag, zeven dagen per week. Een enkeling wacht zelfs al jaren op een vrije dag. Migranten zijn gekort op hun loon omdat ze toch een dagje thuis waren gebleven.