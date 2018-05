Amnesty: Nigeriaans leger misbruikt bevrijde Boko Haram-meisjes

Het rapport ‘They betrayed us’ stelt dat het Nigeriaanse leger en een burgermilitie die nauw met hen samenwerkt, vrouwen van hun mannen scheiden en vervolgens opsluiten in afgelegen vluchtelingenkampen waar ze worden verkracht, soms in ruil voor eten.

Vrouwen getuigden aan Amnesty dat de seksuele uitbuiting een georganiseerd systeem is, waarbij soldaten openlijk naar het kamp komen voor seks. Leden van de militie Civilian Joint Task Force (CJTF) kiezen vrouwen en meisjes uit om naar de soldaten te brengen die zich buiten de kampen bevinden. De slachtoffers meldden dat ze te bang waren om de vraag naar seks te weigeren. ,,Seks in deze zeer dwingende omstandigheden is altijd verkrachting, zelfs als er geen fysiek geweld wordt gebruik", zegt Osai Ojigho, directeur van Amnesty International Nigeria. "De Nigeriaanse soldaten en CJTF-leden komen er straffeloos mee weg.”

Kerkhof

Amnesty heeft ook bewijzen verzameld waaruit blijkt dat duizenden mensen sinds 2015 een hongerdood stierven in kampen in Borno, een staat in het noordoosten van Nigeria. Mensen die opgesloten zijn in de satellietkampen kampten met een acuut voedseltekort van begin 2015 tot medio 2016, toen de humanitaire hulp werd verhoogd, zegt Amnesty. ,,De geïnterviewden meldden consequent dat er elke dag dat vijftien tot dertig mensen stierven van honger en ziekte tijdens deze maanden. Satellietbeelden, die laten zien hoe het kerkhof in het kamp zich in die tijd snel uitbreidde, bevestigen hun getuigenis", zo staat in het rapport.

Uit het onderzoek van Amnesty International blijkt voorts dat honderden vrouwen samen met hun kinderen sinds 2015 in de Giwa-kazerne worden vastgehouden. Hoewel de meesten zijn vrijgelaten, wordt nog een onbekend aantal vastgehouden in het militaire detentiecentrum. Velen van hen waren het slachtoffer van ontvoeringen of gedwongen huwelijken door Boko Haram. In plaats van ze te redden, werden ze door het leger opgesloten.