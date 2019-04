Amnesty: minder executies in 2018, ook in Iran

Het aantal uitgevoerde doodvonnissen is in 2018 met een derde afgenomen. Daarmee daalde het aantal executies van 993 in 2017 tot 690 in 2018, het laagste aantal in tien jaar tijd, meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in haar jaarlijkse overzicht.

De daling is goed nieuws, stelt Amnesty, een groot tegenstander van de doodstraf. ,,De wereldwijde afname laat zien dat zelfs landen waarvan we het het minst verwachten kunnen veranderen en realiseren dat de doodstraf niet de oplossing is", zegt Kumi Naidoo, secretaris-generaal van Amnesty. ,,Een hoopvol signaal dat het slechts een kwestie van tijd is voor deze wrede straf tot de geschiedenis gaat behoren.” Er werden in 2018 wel 2500 nieuwe doodvonnissen uitgesproken.

De organisatie becijfert dat het aantal executies in onder meer in Irak, Pakistan en Somalië gedaald is. In Iran halveerde het aantal bijna. Dat zou komen door een wijziging in de anti-drugswetgeving. Iran stelde toch nog 253 mensen terecht en staat daarmee bovenaan op het lijstje van landen die de meeste doodvonnissen uitvoerden. Daarmee werden er meer mensen geëxecuteerd dan in Saudi-Arabië (149), Vietnam (85) en Irak (52).

China staat nog bovenaan

Waarschijnlijk staat China nog boven Iran, maar dat land maakt niet bekend hoeveel mensen er ter dood zijn gebracht. Amnesty gaat er vanuit dat het ieder jaar enkele duizenden zijn, maar telt die schatting niet mee in het totaal aantal executies. ,, De cijfers zijn er staatsgeheim.” De organisatie geeft een voorbeeld van een massa-executie. ,, Op 23 juni hebben de autoriteiten in Lufeng, in de provincie Guangdong , een groot groepsproces gevoerd waarbij tien mensen veroordeeld zijn voor misdrijven die drugs gerelateerd zijn. Alle tien zijn ze direct daarna ter dood gebracht.”

13 executies in Texas

Volgens de mensenrechtenorganisatie werden er in Wit-Rusland, Japan, Singapore , Zuid-Soedan en de VS meer mensen ter dood gebracht dan een jaar eerder. ,,In Thailand werd het eerste doodvonnis sinds 2009 voltrokken. En de president van Sri Lanka kondigde aan na 40 jaar weer te beginnen met executies, hij plaatste zelfs een advertentie waarin beulen werden gezocht.” In Amerika werden 25 mensen ter dood gebracht, waarvan 13 in de staat Texas.