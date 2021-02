Amnesty kritisch over arrestaties tijdens protesten in Parijs

De mensenrechtenorganisatie, die zich eerder aansloot bij groepen die zich tegen de veiligheidswet keerden, zegt dat het ‘legitieme bezorgdheid had over de mogelijkheid van willekeurige arrestaties en andere schendingen van de mensenrechten’. Anne-Sophie Simpere, de auteur van het rapport, vertelde dat de protestmars van 12 december geen ‘opmerkelijk geweld’ kende. ,,Niets lijkt te rechtvaardigen wat er is gebeurd in termen van arrestaties of aanklachten.”