Het blijkt heel ingewikkeld ‘veilige’ doelen te kiezen en de Syrische aanval met chemische wapens serieus te vergelden. Veilig in de zin van dat de installaties of troepen van de Syrische president Al-Assad de volle laag krijgen. En niet dat een van de vele eenheden Russische, Iraanse of Turkse troepen in Syrië wordt geraakt.

De Belgische professor geopolitiek David Criekemans van de Universiteit Antwerpen denkt dat de Amerikanen met vuur spelen. ,,Als Amerikaanse bommen vallen op een luchtmachtbasis waar Russische soldaten operationeel zijn, ontstaat een heel gevaarlijke situatie. Maar ook als men doelen raakt van anderen, kan de regio in brand schieten. In Syrië zijn ook Turken, Iraniërs, Saudi's en Israëli's actief. Het is een web van geopolitieke belangen. Als de Amerikanen dat web doen trillen, weet niemand waar het eindigt”, aldus Criekmans in de Vlaamse media.

De Amerikaanse generaals wikken en wegen dus nog, hoe Trumps twitterbelofte (‘raketten zullen komen’) zonder al te veel risico's in te vullen. Hoe meer raketten er worden afgeschoten, hoe groter de kans op een afzwaaier die Rusland of Iran treft en die tot een militaire reactie kan aanzetten. Als het blijft bij een beperkte Amerikaanse aanval kan de Syrische president Al-Assad denken dat er voor hem niet echt rode lijnen bestaan en een volgende gifgasaanval beramen op rebellen.

Veilig

Volledig scherm Archieffoto (2016) van de Russische basis Hmeimim in Syrië. © AP

In de The New York Times zeggen bronnen op het ministerie van Defensie in Washington dat de Syriërs al hun beste vliegtuigen en helikopters inmiddels veilig hebben gesteld op de Russische basis Hmeimim, in het oosten van het land. De gedachte is dat de Amerikanen die niet onder vuur durven te nemen. Maar het ligt nog gecompliceerder dan dat. Syrië heeft diverse luchtmachtbases en kazernes door het hele land en bijna overal zijn ook Russen. Als adviseurs of militairen. Hetzelfde geldt voor de Iraniërs. Het is bijna onmogelijk dat er bij een kruisraketaanval op een Syrische basis geen Russische slachtoffers gaan vallen, al hebben de Amerikanen nu erg lang van tevoren gewaarschuwd dat er wat gaat komen.

Dat er nog niets is gebeurd kan ook samenhangen met de medewerking van de Fransen en Britten aan de vergeldingsaanval. Er moet daarvoor wel wat worden gecoördineerd. Volgens Trumps woordvoerder Sarah Huckabee Sanders houdt de president nog steeds alle opties open.

Ervaringen

In The New York Times wordt herinnerd aan slechte ervaringen met zogeheten precisieaanvallen in het verleden. Berucht was de vergissing in 1998 toen een kruisraketaanval werd ingezet op een vermeende opslag van chemische wapens in Soedan terwijl het in werkelijkheid om een farmaceutische fabriek ging. Onder president Clinton werden de Serviërs onder vuur genomen om Kosovo te beschermen maar kreeg de Chinese ambassade in Belgrado de volle laag.

Twijfel is er ook om vliegtuigen in te zetten gezien de slechte ervaring van Israël dat in februari een F-16 verloor aan Syrische (lees: Russische) luchtafweer.

Volgens ingewijden is het gevaar het grootst om Iraanse militairen te treffen. Dat zou tot een onmiddellijke confrontatie kunnen leiden tussen Iraanse eenheden en de Amerikaanse commando’s die in het gebied van de Koerden zitten, in het oosten van Syrië.