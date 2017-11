Amerikanen verwoesten koffiemachines na misbruikbeschuldigingen politicus

Waarom Trump wordt uitgelachen als hij een slok water neemt

0:49 Donald Trump is na een lange Azië-reis terug op eigen grondgebied en markeerde zijn terugkomst woensdag met een belangrijke toespraak over de trip. Tenminste, dat was het plan. Want wat de Amerikaanse president ook gezegd heeft, Amerikanen hebben alleen nog maar oog voor hoe Trump aan een waterflesje lurkte.