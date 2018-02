Amerikaanse wapenclub NRA ligt steeds meer onder vuur

Facebook onder vuur vanwege schietspel-demo op conventie

5:13 Facebook ligt in de Verenigde Staten onder vuur nadat het bedrijf op de jaarlijkse conservatieve beurs CPAC een schietspel demonstreerde dat door het bedrijf ontwikkeld was. Zo vlak na de schietpartij die op een middelbare school in Florida 17 levens kostte vinden veel mensen die ongepast.