Amerikaanse vrouw schuldig aan moord op haar ‘zombiekinderen’

In de Verenigde Staten is een vrouw van 49 schuldig bevonden aan de moord op haar twee kinderen. Die waren volgens haar zombies geworden. De vrouw was ook betrokken bij de moordplannen op de ex van haar nieuwe man.

De gebeurtenissen speelden zich af in 2019 in Idaho. Haar kinderen waren toen 7 en 16 jaar oud. Volgens de onderzoekers dacht Lori Vallow dat ze zombies waren geworden en geloofde ze in reïncarnatie. Ook haar nieuwe man, Chad Daybell, die boeken schreef over de apocalyps, zou betrokken zijn, maar hij wordt apart berecht.

Volledig scherm Een jongetje bij de gedenkplaats voor de vermoorde kinderen in Rexburg, Idaho. © AP

Na de verdwijning van haar kinderen streek het koppel nog altijd kinderbijslag op. De lichamen van kinderen Joshua en Tylee werden pas negen maanden na hun verdwijning teruggevonden, begraven in de tuin bij het huis van Daybell.

,,Verkoolde resten, dat is het enige wat er over was van Tylee”, zei de aanklager Lindsey Blake tijdens een eerdere hoorzitting in april, terwijl ze de juryleden een foto liet zien van menselijke resten die gedeeltelijk bedekt waren door aarde.

Lori Vallow ,,gebruikte geld, macht en seks om haar zin te krijgen”, aldus aanklager Blake. De intussen 49-jarige vrouw kan veroordeeld worden tot een levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid om vrij te komen.

Over de gruwelijke daden van Vallow werd een documentaire gemaakt voor Netflix, genaamd Sins of our Mother.