Amerikaanse vrouw doodgebeten door zwarte beer, politie maakt dier en twee jongen af

Een derde van de Amerikanen vlot gevacci­neerd, de rest aarzelt vaak nog

1 mei In de Verenigde Staten is de mijlpaal van 100 miljoen vaccinaties tegen het coronavirus bereikt. Ongeveer een derde van de Amerikanen is nu gevaccineerd, zo werd vrijdag bekend. Maar het kost moeite de rest ook te overtuigen, zo meldt de Amerikaanse krant The New York Times.