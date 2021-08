Amerikaanse veteranen redden 500 Afghanen uit Kaboel in geheime operatie

De veteranen vormden officieel geen onderdeel van de Amerikaanse strijdmacht in Kaboel en waren dus op eigen risico op pad door de pikdonkere Afghaanse hoofdstad. Ze hebben wel in samenspraak met de Amerikaanse troepenmacht en de ambassade in Kaboel gehandeld. Bij de geheime acties waren ook voormalige leden van de geheime dienst en hulpverleners in Afghanistan betrokken.