Amerikaanse verpleegster en haar kind ontvoerd in Haïti

Piloot pleit om ufo’s uit de taboesfeer te halen: ‘Vier keer zagen we iets dat we niet konden plaatsen’

De wereld is opnieuw in de ban van ufo’s. Aanleiding zijn de verhoren die het Amerikaanse congres houdt over niet te identificeren vliegende objecten. Ook Nederlandse piloten willen dat er serieuzer met ufo-meldingen wordt omgegaan. ,,Het stigma van groene mannetjes of vliegende schotels kan er wel vanaf.’’