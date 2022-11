Amerikaanse tweeling geboren uit embryo's die 30 jaar lang in vriezer lagen

In de Verenigde Staten is een tweeling geboren uit het ‘oudste embryo ooit’. Eind oktober mochten Rachel (33) en Philip Ridgeway (35) uit de Amerikaanse staat Oregon een zoon en dochter verwelkomen. Alleen: de kindjes zijn al 30 jaar geleden verwekt.

Ze heten Lydia en Timothy. De twee baby’tjes werden dertig jaar geleden als embryo ingevroren en bewaard. De kersverse ouders spreken nu van ‘een verbluffende ervaring’.



De embryo’s werden op 22 april 1992 ingevroren en zijn afkomstig van een anoniem koppel dat in-vitrofertilisatie (ivf) had ondergaan. De man van het stel was destijds 50 en het koppel deed een beroep op een 34-jarige eiceldonor. Mensen die voor ivf kiezen, kunnen meer embryo’s produceren dan ze eigenlijk nodig hebben. Die extra embryo’s worden dan ingevroren voor later gebruik, donatie of wetenschappelijk onderzoek.

Tot 2007 lagen de embryo's in een laboratorium aan de Amerikaanse westkust. Dat jaar besloot het koppel de embryo’s te schenken aan het National Embryo Donation Center (NEDC) in Tennessee, in de hoop dat ze mogelijk een of twee ouders blij konden maken. Op 2 maart van dit jaar werden er drie embryo's ingebracht bij Rachel Ridgeway, waarvan er twee succesvol waren. Lydia en Timothy kwamen op 31 oktober ter wereld, melden Amerikaanse media.

Donornummers

,,Ik was 5 jaar oud toen God Lydia en Timothy leven gaf”, reageert vader Philip tegenover Amerikaanse journalisten. ,,Ze zijn dus onze oudste kinderen, terwijl ze eigenlijk onze jongsten zijn”, vertelt hij trots. Rachel en Philip hebben nog vier andere kinderen. Lydia en Timothy zijn de enigen die zij via een donor kregen.

,,We waren niet specifiek op zoek naar het alleroudste embryo ter wereld”, zegt Philip. ,,We wilden gewoon degenen kiezen die het langst aan het wachten waren.” Om hun keuze te maken, kreeg het koppel toegang tot een database van donoren. Daarin stonden de kenmerken van de donoren, waaronder etniciteit, leeftijd, lengte, gewicht, gezondheidsgeschiedenis en beroep. De ‘leeftijd’ van de embryo’s werd niet vermeld, maar elke donor was genummerd.

Geen risico’s

Volgens artsen heeft de ‘leeftijd’ van een embryo geen impact op de gezondheid van het kind. Wat wel een rol speelt, is de leeftijd van de vrouw op het moment dat ze de eicel doneert. De bewaartermijn voor ingevroren embryo’s is normaal gezien vastgelegd op vijf jaar, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen ze maar liefst 55 jaar bewaard worden.

