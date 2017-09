Amerikaanse tiener dood in inloopvriezer na avond stappen

Wat is er gebeurd met Kenneka Jenkins? Het 19-jarige meisje werd afgelopen weekend dood teruggevonden in een inloopvriezer van het Crowne Plaza Hotel in Chicago, nadat ze eerder die avond met vrienden op stap was geweest. Haar moeder vermoedt een misdrijf, maar de politie twijfelt.

Jenkins werd voor het laatst gezien op de gang van de negende verdieping van het hotel, hebben getuigen later aan de politie verklaard. Toen vrienden van Kenneka haar niet meer konden vinden, besloten ze haar moeder Teresa Martin te bellen. Die belde op haar beurt de politie.

De agenten kwamen volgens de moeder veel te laat in actie, waardoor er veel kostbare tijd verloren is gegaan. ,,Voor mij voelt het alsof de politie mijn dochter heeft omgebracht", verklaarde Martin later tegenover de Chicago Tribune. Volgens de vrouw ging het fout toen de politie haar verzocht om haar kind eerst als vermist op te geven, voordat er naar haar gezocht kon worden. Ook neemt ze het de medewerkers van het hotel kwalijk dat zij niet hebben geholpen tijdens de zoektocht.

Muziek

Het onderzoek naar de dood van de jonge vrouw loopt nog. Onder meer de vrienden met wie Kenneka uitging, worden uitgebreid ondervraagd. Op social media is een video te zien van de bewuste avond waarop te zien is hoe Kenneka en haar vrienden samen muziek luisteren in een van de hotelkamers. Voor zover bekend is ze daarna verdwenen. Ook de bewakingsbeelden van het hotel worden bekeken.

Het is niet bekend wie het lichaam van Kennenka in de vriezer heeft gevonden, of hoe het daar terecht is gekomen. Ook wil de politie niets zeggen over de staat van het lichaam. De vriezer waar zij in werd gevonden, stond aan, maar werd niet meer gebruikt om eten in op te slaan.

Onder invloed

Volgens haar moeder hebben agenten haar na de vondst verteld dat haar dochter vermoedelijk onder invloed was toen ze de vriezer binnenging en dat 'dergelijke bizarre accidenten weleens voorkomen'. Maar Martin vraagt zich af hoe haar dochter, áls ze onder invloed was, de zware deur van de industriële vriezer in haar eentje heeft kunnen openen en sluiten.

Een autopsie heeft vooralsnog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak gebracht. Het kan nog weken duren vooraleer het toxicologisch onderzoek is afgerond.