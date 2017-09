Amerikaanse scholen dreigen studenten te straffen voor knielen bij volkslied

Donalds Trumps invloed in Amerika is groot zo blijkt de afgelopen weken eens te meer. De president van de Verenigde Staten eiste dat sporters die uit protest door hun knieën gingen tijdens het volkslied zouden worden geschorst. Een aantal highschools heeft daar een voorbeeld aan genomen. Leerlingen die knielen tijdens het Amerikaanse volkslied krijgen straf.

Verschillende scholen bevestigen dit nieuws aan The New York Times. Zo ook een bisschop die een particuliere katholieke onderwijsinstelling in Long Island beheert. Hij schreef een brief aan zijn drie scholen, waarin hij meldde dat studenten die, voorafgaand aan een sportwedstrijd, knielen tijdens het volkslied 'serieuze disciplinaire maatregelen' kunnen verwachten.

'Het is een keuze, geen recht'

De directeur van een school in het noordwesten van Louisiana schrijft in een brief die in handen is van The New York Times: ,,Studenten hebben de keuze om mee te doen aan buitenschoolse activiteiten, geen recht. Wij van Bossier Schools zijn sterk van mening dat onze teams en organisaties eensgezind achter onze militairen en veteranen moeten staan.''

Het hoofd van Parkway High School in Bossier City zet in een openbare brief nog even haarfijn uiteen wat de studenten kunnen verwachten bij ongehoorzaamheid. ,,Als de studenten de regels niet naleven, dan zal dit resulteren in minder speeltijd of terugtrekking van deelname. Mocht er toch nog een overtreding volgen, dan wordt het volledige team geschorst.''

'Hoerenzonen'

De ongehoorzaamheid rondom het rechtop staan bij het volkslied ontstond afgelopen jaar, toen steeds meer professionele, meestal zwarte sporters dit weigerden uit protest tegen het aanhoudende racisme in de Verenigde Staten. Donald Trump heeft zich hier al meerdere keren woedend over uitgelaten. Zo noemde hij spelers van de National Football League (NFL) die het volkslied niet respecteerden 'hoerenzonen'.