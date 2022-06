Amerikaanse rechter vermoord door crimineel die hij veroordeelde tot celstraf

De Amerikaanse staat Wisconsin is opgeschrikt door een geruchtmakende moord op een gepensioneerde Amerikaanse rechter. De 68-jarige John Roemer werd vrijdagochtend in zijn eigen woning doodgeschoten door een veroordeelde crimineel. Het gaat om een man die in 2005 door de rechter was veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, bevestigt het ministerie van Justitie van Wisconsin in een verklaring.

De schutter, de 56-jarige Douglas K. Uhde, ligt momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij zichzelf met een vuurwapen had neergeschoten. Dat gebeurde vlak nadat hij de rechter had vastgebonden en vervolgens met twee schoten om het leven had gebracht. De schutter werd even later in de kelder van de woning van het slachtoffer aangetroffen door agenten, nadat een gesprek met de onderhandelaar van de politie op niets uitdraaide.

Met het optreden van de politie zijn vermoedelijk meerdere moordaanslagen verijdeld. Uhde had volgens justitie een lijstje in zijn bezit waarop de namen stonden van prominente ambtenaren en politici, onder wie leden van de regering van Wisconsin. Uhde zou van plan zijn geweest om op de levens van deze mensen een aanslag te plegen. Het is niet duidelijk waarom de schutter het op hen voorzien had.

Verbijstering

De gewelddadige dood van John Roemer, die in 2017 met pensioen ging, slaat in Wisconsin in als een bom. Vooral in rechtspraak- en justitiekringen is de verbijstering groot. ‘Rechter Roemer wijdde een groot deel van zijn carrière aan openbare dienstverlening in de wet’, schrijft de opperrechter van het Hooggerechtshof van Wisconsin in een verklaring. ‘Hij stond bij collega’s bekend om zijn scherpe juridische geest en zijn bereidheid om zijn tijd en kennis met anderen te delen.’

‘Roemer was een ongelooflijk eerlijke rechter die vriendelijk was tegen iedereen’, voegt Kenneth Hamm, officier van justitie van Juneau County (district in Wisconsin), daar nog aan toe. ‘Hij was een man die met iedereen in gesprek wilde gaan, hij maakte tijd voor iedereen.’ De gouverneur van Wisconsin, die naar verluidt ook op de lijst van Uhde stond, noemde de moord op Roemer ‘afschuwelijk voor onze rechterlijke macht’. ,,Het idee dat een rechter wordt aangevallen en vermoord is weerzinwekkend voor onze rechterlijke macht en voor het leiderschap in onze staat”, zei Tony Evers tegen Amerikaanse media.

Ook de kerk waar Roemer voorzitter was reageert met stomheid geslagen. ,,Roemer was een zeer liefhebbende en zeer bemoedigende man met een geweldig gevoel voor humor die heel erg zal worden gemist”, vertelt de pastoor aangeslagen.

Criminele pad

In 2005 werd Uhde door rechter Roemer veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor een gewapende overval. Uhde bekende de overval en het verboden wapenbezit en moest zijn straf uitzitten. Na zijn vrijlating kwam hij opnieuw op het criminele pad terecht en werd hij diverse keren veroordeeld. In april 2020 werd hij voor het laatst uit de gevangenis vrijgelaten. Waarvoor hij toen werd veroordeeld, is niet duidelijk.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: