Amerikaanse politieagent schiet zwarte man neer ‘voor ogen van zoons’

In de Amerikaanse plaats Kenosha in de staat Wisconsin zijn rellen uitgebroken nadat een politieman gisteren een zwarte man had neergeschoten. De man, Jacob Blake, werd van dichtbij door meerdere kogels geraakt nadat de politie wegens meldingen van huiselijk geweld ter plaatse was gekomen. De betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gesteld.

Blake is in zorgelijke toestand in een ziekenhuis opgenomen. Hij zou ongewapend zijn geweest en in de rug zijn geschoten toen hij in een auto wilde stappen. Volgens een omstander had de man eerder een ruzie tussen twee vrouwen willen sussen.



Er braken gisteravond direct na het incident ongeregeldheden uit in Kenosha. Honderden mensen trokken naar het politiebureau en bestookten de politie met stenen en molotovcocktails. Ze richtten veel vernielingen aan. In de plaats is een nachtelijk uitgaansverbod afgekondigd, maar volgens lokale media duurden de onrust tot diep in de nacht.

In een video die rondgaat op Facebook is te zien hoe de man van de passagierskant van een auto naar de bestuurderskant loopt. Op het moment dat hij wil instappen, grijpt een van de politieagenten hem bij zijn T-shirt, waarna hij het vuur opent. Er zijn zeven geweerschoten te horen. De familie van het slachtoffer heeft een advocaat in de arm genomen. Die zegt tegen CNN dat de kinderen van Blake in de auto zaten toen hun vader werd neergeschoten.

Onderzoek

De gouverneur van Wisconsin, Tony Evers, heeft gezegd dat er een onderzoek komt. Ook heeft hij op Twitter zijn medeleven betuigd aan de familie en de hoop uitgesproken dat Blake het overleeft. ‘Hoewel we nog niet alle details hebben, weten we wel zeker dat hij niet de eerste zwarte man of persoon is die is neergeschoten of gedood door toedoen van iemand van de politie’, schreef hij. De betrokken agenten zijn op non-actief gesteld terwijl het onderzoek loopt.

Het incident komt na maanden van wereldwijde felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van George Floyd, een zwarte man die in mei in Minneapolis overleed. De Amerikaanse politie is zwaar onder druk komen te staan door alle kritiek en protestacties, onder meer gericht op korten op de begroting van politiediensten.

Afgelopen vrijdag schoot de politie in Lafayette een met een mes bewapende zwarte verdachte neer die kort daarna aan zijn verwondingen overleed.

