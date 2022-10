Amerikaanse politie waarschuwt voor meer politiek geweld, ‘gaat zelfde kant op in Nederland’

De politie van het Amerikaanse parlement heeft de partijbureaus in het Capitool dit weekend opgeroepen extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Aanleiding is de gewelddadige aanval op de echtgenoot van Huis van Afgevaardigden-voorzitter Nancy Pelosi, vrijdag.

Paul Pelosi (82) werd vrijdag thuis, in de chique wijk Pacific Heights in San Francisco, belaagd door een indringer. Die riep volgens nieuwszender CNN ‘Waar is Nancy?’ maar de Democratische fractieleider was niet thuis. Haar man liep bij het daaropvolgende handgemeen met een hamer een schedelbreuk op alsook verwondingen aan een arm en beide handen.

De aanval hakte er flink in bij zijn echtgenote, hun vijf kinderen en zes kleinkinderen, blijkt uit een verklaring van Nancy Pelosi aan het Amerikaanse parlement. Daarin schreef ze zaterdag onder meer dat de familie ‘diepbedroefd en getraumatiseerd is door de levensbedreigende aanval op onze Pop (papa)’.

Politieagenten arresteerden de aanvaller in de woning van de Pelosi’s. Het gaat om een 42-jarige man uit Richmond, zo’n 18 kilometer noordelijker. David DePape wordt verdacht van onder andere inbraak, poging tot moord en ouderenmishandeling. Hij wordt maandag officieel aangeklaagd en verschijnt dinsdag dan voor de rechter. Een door hem geschreven blog bevat volgens The Washington Post antisemitische en antidemocratische beweringen, waaronder enkele die de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 in twijfel trekken, voormalig president Donald Trump verdedigen en QAnon-complottheorieën herhalen.

Nancy Pelosi is op sociale media al jaren het doelwit van bedreigingen, vooral uit Republikeinse hoek. Haar kantoor werd geplunderd tijdens de bestorming van het Capitool, op 6 januari 2021 door boze Trump-aanhangers. Die maakten ‘jacht’ op haar en gebruikten scheldwoorden als ‘bitch’ en ‘verrader’. Enkele dagen eerder was de garagedeur van de Democratische fractieleider bespoten en een varkenskop met nepbloed achtergelaten in wat een protest zou zijn geweest tegen onvoldoende financiële steun van het Congres voor de gevolgen van de coronapandemie.

De politie van het Amerikaanse parlement drong zaterdag in een memo aan de partijbureaus in Senaat en Huis van Afgevaardigden aan op het nemen van extra veiligheidsmaatregelen vanwege de verhoogde risico’s voor parlementsleden. De Capitool-politie registreerde in 2021 maar liefst 9625 bedreigingen tegen volksvertegenwoordigers. Dat was bijna een verdriedubbeling vergeleken met 2017. Een dag eerder had de politie van New York City gewaarschuwd voor aanvallen van extremisten op politici, politieke evenementen en stembureaus in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 8 november.

Amerikakenner Victor Vlam ziet gelijkenissen met 2018. Een geradicaliseerde Trump-aanhanger verstuurde vlak voor de tussentijdse verkiezingen zestien bombrieven naar Democratische politici onder wie oud-president Barack Obama en Hillary Clinton. Ze ontploften niet en dat was maar goed ook volgens de dader (57), die destijds onder invloed was van steroïden en 20 jaar cel kreeg.

Vlam: ,,Trump heeft de radicalisering van geweld goedgekeurd, zeker bij de presidentsverkiezingen in 2016 en 2020. Sociale media hebben het probleem verergerd, maar zijn niet de oorzaak. Dat is de toegenomen polarisatie in de samenleving. Amerikanen zien elkaar als vijanden. Republikeinen noemen Democraten ‘socialisten’ en andersom wordt gesproken over ‘racisten’. Die verdeeldheid wordt pas minder als politici het geweld veroordelen.’’

De Amerikakenner ziet eenzelfde trend in Nederland. ,,We zijn weliswaar nog niet zo gepolariseerd, maar de verschillen worden groter. Mensen zijn bereid soortgelijke tactieken te gebruiken. Kijk bijvoorbeeld naar Forum voor Democratie.’’ Vlam doelt op het incident met Kamerlid Gideon van Meijeren. Deze intimideerde een week geleden een politiek verslaggever van SBS en zette haar in een video op sociale media weg als ‘rioolrat’.

Amerikadeskundige Kirsten Verdel signaleert dezelfde trend. ,,Kritiek wordt ook in Nederland steeds meer de mond gesnoerd, oproepen tot geweld niet. Kijk naar Forum met het ontmenselijken van journalisten of naar de boerenprotesten tegen ‘de overheid’.’’ Reacties op aanvallen op Pelosi illustreren hetzelfde, constateert ze. ,,Ze zou het zelf over zich hebben uitgeroepen. Waar een campagne voorheen werd stilgelegd, wordt nu olie op het vuur gegooid.’’ De oorzaak? ,,Een explosieve cocktail van populisme, versterkende stemmen via sociale media, polarisatie daarbuiten en de vervaging van de zogenoemde checks and balances (de drie machten die elkaar controleren, red.).’’

Politieke leiders van een land moeten optreden tegen het ontmenselijken van tegenstanders en dat openlijk veroordelen, benadrukt ze. ,,De Republikeinen worden geleid door mensen die niet optreden uit vrees voor hun achterban, politici doen dat evenmin uit vrees dat ze hun politieke graf graven. Maar ze moeten zich er openlijk tegen uitspreken en samenwerken met andere partijen.’’

Volledig scherm De woning van de Pelosi's in San Francisco. © AP

