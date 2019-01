Amerikaanse nanny (17) onder douche gefilmd door werkgevers

Het 17-jarige kindermeisje Vanessa Rivas sleept haar werkgevers, Lauren en Matthew Seltzer uit New York, voor de rechter. Het meisje werd een jaar lang gefilmd tijdens het douchen in de woning van het echtpaar.

Vanessa ging in 2017 akkoord met het verzoek van de Seltzers om hun kinderen wekelijks naar zwemles te brengen. Als voorwaarde stelde de jonge vrouw dat ze na het zwemmen de badkamer mocht gebruiken om zich op te frissen. Veel privacy had ze daar echter niet, zo bleek een jaar nadien.



In januari van 2018 ontdekte de Amerikaanse dat ze, terwijl ze zich uitkleedde en waste, werd gefilmd. In de badkamer trof ze een verborgen camera, met daarin een geheugenkaartje aan. Geconfronteerd met Rivas’ ontdekking ontstaken de Seltzers echter in woede, schrijft de New York Post.

Het paar sommeerde Vanessa het geheugenkaartje te wissen. Die deed dat tot hun grote frustratie echter niet en nam ontslag. ,,Ze werden heel vijandig en aanvallend’’, vertelt Vanessa in haar aangifte. Het leverde haar 45 telefoontjes en 26 app-berichten op waarin werd geëist het kaartje terug te geven.



Vanessa, die de videobeelden vervolgens aan de politie heeft gegeven, vertelt dat de camera telkens een kwartier voor ze bij de Seltzers aankwam in de badkamer werd geplaatst. Dat zij op die momenten alleen met de kinderen in het huis was, bezorgt haar een ‘oncomfortabel’ gevoel.

Een week na haar aangifte werd Rivas gebeld door het filmende paar en werd haar zwijggeld geboden. Als ze in ruil een contract zou tekenen, kon ‘contact met de politie’ worden vermeden, werd haar verteld. Vanessa weigerde, wat haar op een lastercampagne van de Seltzers kwam te staan.



Voormalig werkgever Lauren zou tegen andere klanten van Vanessa hebben gezegd dat ze ‘gek en onverantwoordelijk was’. Het resultaat was dat Rivas zonder werk kwam te zitten en zelfs therapie nodig had om ‘de traumatische ervaring’ te boven te komen.

