Amerikaanse moeder voor ogen van zoontje op wrede wijze gedood door Duitse doggen van de buren

Potter werd gedood nadat de twee grote honden op haar afkwamen in het huis van de buren donderdagavond, zegt Robert Ressler, lijkschouwer van Perry County. De eerste hulpverleners en politieagenten konden Kristen niet bereiken tot de dierenbescherming kwam en de honden verdoofde. Potters jonge zoontje was bij haar om de honden te voeren, maar haastte zich naar buiten om hulp te vragen nadat de honden zijn moeder bestormden. ,,Hij was ter plaatse, maar ik denk niet dat hij er veel bij was”, zegt Ressler volgens het lokaal televisiestation WGAL. ,,Zodra hij zag dat de honden zijn moeder begonnen aan te vallen, rende hij de straat over om zijn broer het noodnummer te laten bellen.”

De twee honden die betrokken waren bij Potters aanval werden later geëuthanaseerd bij de dierenarts. Een derde Duitse Dog en een Franse bulldog waren ook aanwezig in het huis, maar maakte geen deel uit van de dodelijke aanval, zo vertellen autoriteiten. Brandon Zeiders, de verloofde van Potters zus, zegt dat de politie hem had verteld dat de twee doggen mogelijk aan het vechten waren en zich vervolgens op Potter richtten toen zij tussenbeide kwam, schrijft lokale krant Penn Live.

De eigenaar van de honden, Wendy Sabathne, vertelt dat ze “kapot” is van het incident. ,,Ik ben er kapot van, ik ben in shock, ik ben in ongeloof en ik wil gewoon dood”, vertelt ze aan Penn Live. “Ik kan niet geloven dat dit gebeurd is.” Kristen Potters vader, Bill Keefer, geeft echter wel aan dat een van de honden zijn dochter twee of drie jaar eerder nog al eens had gebeten. De staatspolitie wijst erop dat er nog geen beslissing is genomen of Sabathne zal worden aangeklaagd.

Deze tragedie is jammer genoeg niet de eerste voor de familie, zo vertellen ze dat Kristen al het overlijden van haar man enkele jaren geleden moest meemaken, evenals de dood van een van haar zonen die 11 was toen hij op de fiets werd aangereden in 2020. De jonge moeder was verloofd en zou binnenkort met haar toekomstige echtgenoot naar Florida verhuizen, vertellen familieleden.