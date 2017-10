Amerikaanse moeder de cel in omdat ze haar zoon niet laat inenten

Turkmeense president verrast Poetin met speciaal ver­jaar­dags­ca­deau

11 oktober De Russische president Vladimir Poetin werd afgelopen zaterdag 65 jaar en dat was voor zijn Turkmeense collega Berdimoechamedov reden voor het meebrengen van een speciaal cadeau. De Rus kreeg een puppy van het oude ras alabai. Berdimoechamedov is in Rusland om met Poetin te onderhandelen over de invoer van Turkmeens aardgas. Turkmenistan is een relatief geïsoleerde dictatuur waar de Turkmeense leider Berdimoechamedov heerst over ruim 5,6 miljoen mensen en de op drie na grootste aardgasreserves ter wereld.