Amerikaanse ‘modelsoldaat’ blijkt IS-fan en gaat 25 jaar de cel in

Ikaika Erik Kang, een 35-jarige Amerikaanse militair, kust een IS-vlag, draait zich naar de camera en geeft daarna een demonstratie martial arts met een tweede, gemaskerde man. Die demonstratie is bedoeld als gevechtstraining voor IS-strijders in Syrië en Irak. Kang wil de terreurgroep graag vanuit de VS steunen. Hij moet er nu 25 jaar de cel voor in.

Want wat Kang niet weet is dat de man met wie hij de demonstratie geeft, een undercoveragent van de FBI is. Die dienst heeft de sergeant 1e klasse in het Amerikaanse leger al een tijdje in de gaten als IS-sympathisant. Begin 2018 beginnen ze een undercoveroperatie om de militair, die onder meer bij de luchtverkeersleiding van Fort Rucker in Alabama werkte, te betrappen.

De FBI-agenten doen zich ook voor als IS-sympathisanten. Kang geeft hen militaire uitrusting en geheime documenten, ook stemt hij er mee in om voor een videocamera gevechtstraining te geven met als bedoeling die video onder IS-strijders te verspreiden. Ook praat hij over een plan om met zijn geweer een aanslag uit te voeren op de kerstparade in Honolulu, Hawaii, de plek waar Kang opgroeide. Als hij daarover vertelt, wordt hij opgepakt.

‘Modelsoldaat’

Tijdens zijn rechtszaak nam een voormalige meerdere van de vliegbasis het voor Kang op. ,,Hij was een modelsoldaat, die zich op een gegeven moment vreemd is gaan gedragen", aldus Thomas Maia, volgens persbureau Reuters. Maia vroeg de leiding van de basis meerdere keren om te kijken naar de geestelijke gezondheid van Kang, die soms urenlang naar de muur zat te staren. Hij wilde dan ‘het bloed door zijn aderen horen stromen’. Maia: ,,Hij is niet uit zichzelf naar IS gaan zoeken, hij werd benaderd en bewerkt door de FBI. Als hij de juiste psychische zorg had gekregen toen ik daar om vroeg, was dit niet gebeurd.”

Het hielp de sergeant niet. ,,Kang heeft als militair gezworen de VS te verdedigen, maar heeft zijn land verraden door ook trouw te zweren aan IS. Daarvoor wordt hij nu verantwoordelijk gehouden", zei de Amerikaanse officier van justitie. Kang zelf verklaarde schuldig te zijn en kwam met justitie een celstraf van 25 jaar overeen. Een rechtbank in Hawaii ging daar deze week mee akkoord.