Amerikaanse minister Pompeo in Qatar voor overleg met Taliban

dagboek italië ‘Hard werken tot op hoge leeftijd lijkt de Bergama­schi fataal te zijn geworden’

22:28 Vandaag is het aantal slachtoffers van het coronavirus in Italië opnieuw gedaald. ‘Slechts’ 601 nieuwe slachtoffers. Hoewel het moeilijk positief te noemen is, is het wel bemoedigend. Het lijkt of de piek nu echt bereikt is en Italië langzaam, heel langzaam, de goede kant uitgaat. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome.