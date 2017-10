Amerikaanse media: Eerste aanklacht in Ruslandonderzoek

Het Ruslandonderzoek wordt geleid door de speciaal aanklager Robert Mueller. Wat de verdenkingen zijn, blijft vooralsnog geheim. Ook wie in staat van beschuldiging worden gesteld is niet bekend. Mueller werd in mei aangesteld om onderzoek te doen naar pogingen van Rusland de verkiezingen in de Verenigde Staten te beïnvloeden.



Ook onderzoekt de speciaal aanklager of Trump geprobeerd heeft de rechtsgang te belemmeren. En hij gaat na of er sprake was van Russische samenwerking met het campagneteam van Donald Trump. Het onderzoek omvat onder anderen Paul Manafort, die Trumps verkiezingscampagne leidde. Mueller is diens financiën en lobby-werkzaamheden nagegaan.



Naast het onderzoek van de speciaal aanklager lopen er ook onderzoeken door het Amerikaans Congres. Daarbij worden onder meer technologiebedrijven gehoord over hun rol en die van Rusland bij de verkiezingscampagne. Trump liet vrijdag nog doorschemeren dat hij al die onderzoeken zonde van het geld vindt.