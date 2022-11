Amerikaanse loterijwinnares krast twee keer raak: ‘Het was absolute waanzin’

Twee doden nadat auto in publiek belandt tijdens autorally in België

Twee personen zijn vandaag om het leven gekomen tijdens een autorally in het Belgische Luik, meldt de politie. Het gaat om een jongen (18) en een meisje (16). Er vielen ook meerdere gewonden nadat een rallywagen bij een ongeval in het publiek terechtkwam. De getroffen toeschouwers bevonden zich volgens de organisatoren in een verboden zone voor het publiek.

6 november