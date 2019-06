Amerikaanse docente (28) bekent stelselmatig misbruik 13-jarige leerling

Brittany Zamora (28), een voormalige lerares uit de Amerikaanse staat Arizona, heeft bekend dat ze vorig jaar langere tijd een seksuele relatie had met een 13-jarige leerling. Het misbruik van de minderjarige jongen op de Las Brisas Academy in de plaats Goodyear kwam aan het licht toen zijn ouders een behoorlijk pikante sms-conversatie op de telefoon van hun zoon ontdekten.

Volgens Amerikaanse media stond de al in maart 2018 aangehouden vrouw in deze zaak al eerder voor de rechter. Tot een veroordeling kwam het toen niet, omdat een aanklacht werd ingediend tegen de jury die haar schuldig bevond. Gisteren werd de zaak weer heropend en benadrukte Zamora, die het misbruik eerder ontkende, dat ze daadwerkelijk seks met de jongen had. Ze gaf haar daad toe, in ruil voor een mogelijke vermindering van haar straf. De vrouw hoort later deze maand hoe lang ze nog in de gevangenis moet blijven. Waarschijnlijk gaat het om een paar jaar.

Justitie stelt dat Zamora, die tijdens het misbruik 27 jaar was en inmiddels is ontslagen, seksueel contact met de jongen had in haar klaslokaal en auto. Dat gebeurde overigens, zo blijkt uit sms'jes en briefjes, met goedkeuring van de jongen. Het initiatief om seksueel contact te hebben kwam dus van beide kanten. Verder zou de docente nog een andere, eveneens minderjarige leerling in haar spel hebben betrokken. Die jongen moest, als ze gemeenschap had met de 13-jarige, op de uitkijk staan. De echtgenoot van Zamora heeft zijn vrouw de afgelopen tijd bijgestaan tijdens de procesgang. Of de twee na haar recente bekentenis nog bij elkaar zijn, is onbekend.

Andere gevallen

Zamora is zeker niet de eerste docente in de VS die één van haar minderjarige leerlingen misbruikte. In 2017 werd een 29-jarige docente gezondheidswetenschappen uit de staat Maine aangeklaagd voor meervoudig seksueel misbruik van een jongen. De getrouwde moeder van twee jonge kinderen zou de student maar liefst veertien keer tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De vrouw zit nog steeds achter de tralies.

In Nederland komt misbruik van minderjarigen door docenten ook voor. Begin dit jaar werd een 40-jarige docent Engels veroordeeld tot drie jaar celstraf, omdat hij op een vmbo-school in Assen een minderjarig meisje had misbruikt. De man verklaarde dat hij stress had vanwege zijn zware baan en de hbo-opleiding die hij daarnaast volgde. Het meisje zou problemen hebben gehad met wat klasgenoten. ,,Zo is het contact ontstaan’', aldus haar oud-mentor. ,,Er is een moment geweest dat ik zag dat zij het heel zwaar had. We hadden steeds vaker individuele gesprekken. Op het einde van het gesprek heb ik haar een knuffel gegeven.’’ Het contact tussen de twee ging echter veel verder.

Volledig scherm Het berichtenverkeer van de docente en de leerling. © Goodyear Police Department