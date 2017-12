Amerikaanse deserteur die overliep naar Noord-Korea overleden

Jenkins verdween terwijl hij op patrouille was in de gedemilitariseerde zone, het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea. Na zijn desertie verklaarde de uit North Carolina afkomstige Jenkins in een dronken bui tot zijn daad te zijn gekomen. Hij was in de veronderstelling in Rusland te eindigen, maar de Noord-Koreanen besloten hem te houden. Zijn vlucht uit het Amerikaanse leger omschreef hij als ‘een fout’, die leidde tot jarenlange ontberingen. In het communistische land trouwde Jenkins in 1980, onder dwang, met de Japanse Hitomi Soga, die was ontvoerd om spionnen les te geven. Het paar werd uiteindelijk verliefd en kreeg twee dochters, Mika en Blinda.

Propagandafilm

Jenkins gaf zelf Engelse les aan Noord-Koreaanse militairen. Ook speelde hij de rol van een boosaardige Amerikaanse spion in een propagandafilm. In 2002 werd het Soga, en vier andere vrouwen, toegestaan om in Japan familie te bezoeken. Soga keerde niet meer terug naar Korea. Jenkins en zijn dochters werden met haar herenigd in 2004. Eenmaal in Japan moest de gevluchte soldaat zich verantwoorden voor de Amerikaanse krijgsraad. Hij bekende te zijn gedeserteerd uit angst om in Vietnam te moeten vechten. Voor de desertie en hulp aan de vijand zat Jenkins een symbolische straf uit van 25 dagen in een militaire gevangenis.

Populair in Japan

Na het uitzitten van zijn straf vestigde Jenkins zich in Sado, de geboorteplaats van zijn vrouw in het noorden van Japan, en woonde er de rest van zijn leven. Gisteren werd de Amerikaan in elkaar gezakt voor zijn huis gevonden. Hij werd in allerijl naar een ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Een functionaris in Sado bevestigt Jenkins’ dood door hartfalen.



Jenkins was populair in Sado. Hij werkte in een souvenirwinkel en ging regelmatig met toeristen op de foto. Hij schreef in 2005 een autobiografie: To Tell the Truth. Hij sprak op conferenties over mensenrechten in Noord-Korea en verklaarde dat hij andere Amerikaanse overlopers kende, die net als hij met ontvoerde vrouwen waren getrouwd.



Jenkins, die naar eigen zeggen altijd bang bleef voor Noord-Koreaanse represailles, heeft nooit plannen gemaakt om terug te keren naar de Verenigde Staten. ,,Ik zou wel terug willen naar de VS, maar mijn vrouw wilde niet'', vertelde hij in een interview met LA Timer. ,,Daarbij heb ik geen mogelijkheid haar hier te ondersteunen, dus besloot ik om in Japan te blijven.''