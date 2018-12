Amerikaanse burgermilitie staat ‘indringers’ op te wachten aan de grens

LIVE | Politie zet traangas in tijdens rellen van ‘gele hesjes’ in Parijs

11:23 In Parijs zijn zeker 8000 agenten op de been om de protesten van de gele hesjes in goede banen te leiden. De stad heeft zich voorbereid op flinke rellen. De Arc de Triomphe is volledig omsingeld en veel straten zijn afgesloten. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.