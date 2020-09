Amerikaanse agent wordt vervolgd na doodschieten slapende zwarte vrouw (26)

UPDATE Vermiste Belgische jongen Ilias (12) in goede gezondheid teruggevon­den, oom opgepakt

20 september De Belgische jongen Ilias (12), die sinds donderdag vermist werd, is in goede gezondheid aangetroffen. Hij was er aan het fietsen met zijn oom, die opgepakt is. De oom wordt verdacht van ontvoering met geweld en bedreiging van een 12-jarige.