Amerikaans verbod op vapingcapsules met zoete smaakjes

Longaandoening

E-sigaretten zijn het afgelopen jaar geregeld negatief in het nieuws gekomen. Met name een mysterieuze longaandoening die verband lijkt te houden met het vapen deed het imago van de e-sigaretten geen goed. In oktober vorig jaar werd bekend dat de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten er meer en meer van overtuigd zijn dat producten met THC, het psychoactieve middel van cannabis, een rol hebben gespeeld bij meerdere sterfgevallen die terug te voeren zijn op vapen.



Een stof die vaak opduikt in de THC-productmonsters is vitamine E-olie. Deze stof komt voor in voedingssupplementen en huidverzorgingsproducten en is vrij verkrijgbaar. Vitamine E-olie is niet schadelijk als het wordt ingeslikt of op de huid wordt gesmeerd. Dat verandert als de stof wordt geïnhaleerd. Dat veroorzaakt mogelijk hoest, kortademigheid en pijn op de borst. Precies de symptomen waar veel van de onderzochte patiënten over klagen.