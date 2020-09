Amerikaans stel verliest zoontje (1) bij bosbranden in de VS

Jake, Jamie en Uriel zouden het weekend samen doorbrengen in Okanogan, Washington. Hun vakantiehuis ligt midden in het bos, waardoor hun telefoons geen signaal hadden. Toen het vuur dichterbij kwam probeerden ze eerst nog met de auto weg te komen. Maar uiteindelijk moesten ze rennen om aan de vlammen te ontsnappen. Een reddingsboot pikte de drie uiteindelijk op om ze naar het ziekenhuis te brengen.

Zoontje Uriel van 1 was toen al overleden. Een groot verlies voor beide ouders, die allebei ook zwaar letsel op hadden gelopen in de vlammenzee. Het lichaam van Jamie is voor de helft verbrand, dat van Jake voor een kwart. Ze liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Jake moet geopereerd worden aan zijn armen, bij Jamie is dat inmiddels gebeurd.