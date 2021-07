Amerikaans meisje (10) sterft aan de pest, experts manen tot voorzichtigheid

In de Amerikaanse staat Colorado is een tienjarig meisje overleden aan de pest. De gezondheidsautoriteiten manen tot voorzichtigheid, omdat de ziekte op meer plekken is geconstateerd bij dieren.

Deze maand zijn er in zes counties (gemeenten) sporen van de pest ontdekt bij knaagdieren of vlooien. Een van die gemeenten was La Plata County, waar het meisje woonde. Het is niet bekend hoe zij die ziekte heeft gekregen.

,,Hoewel de ziekte zeldzaam is, komt deze nog wel voor. Het is belangrijk dat mensen gelijk medische hulp zoeken als ze symptomen ontwikkelen”, aldus volksgezondheidsspecialist Jennifer House.

The Colorado Department of Public Health adviseert inwoners van de staat om huisdieren te behandelen met vlooienbestrijdingsmiddelen, uit de buurt te blijven van knaagdieren en eventuele prairiehonden die het erf bezoeken niet te doden zodat vlooien niet op zoek gaan naar een nieuwe gastheer.

De pest is een ziekte die wij vooral associëren met de Middeleeuwen. De epidemie die toen heerste en bekend is komen te staan als de ‘Zwarte Dood’ heeft naar schatting een derde van de toenmalige Europese bevolking het leven gekost.

De ziekte wordt veroorzaakt door Yersinia pestis, een bacterie die vlooien en knaagdieren met zich mee kan dragen. De ziekte is zeer besmettelijk en kan van mens op mens overgedragen worden. Wanneer de pest niet op tijd behandeld wordt, is de afloop vaak dodelijk.

Komt in Nederland niet meer voor

In Nederland komt de pest niet meer voor. De laatste keer dat een mens deze ziekte had was in 1929. In de rest van de wereld is de pest nog niet uitgeroeid. Met name in het zuiden van Afrika en Centraal-Azië wil de ziekte nog wel eens onder mensen opduiken.

Ook in het westen van de Verenigde Staten komt de ziekte voor. Hier wordt de pest met name overgedragen door eekhoorns, ratten en prairiehonden. In Colorado zijn tussen 2015 en 2020 22 gevallen van de pest bij mensen bekend, schrijft de lokale krant The Denver Post. De laatste keer dat iemand in de Verenigde Staten aan de pest stierf, was in 2015.