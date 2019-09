Amerikaans jongetje (8) overleeft aanval van poema: ‘Ik probeerde met een stok in zijn oog te steken’

Russen naar stembus na wekenlange protesten voor eerlijke lokale verkiezin­gen

6:54 Over heel Rusland vinden vandaag meer dan 5.000 regionale en lokale verkiezingen plaats, onder meer voor de plaatselijke Doema in Moskou. De verkiezingen in de hoofdstad zijn omstreden, want verschillende oppositiekandidaten zijn geweerd. De afgelopen weken hebben duizenden Russen dan ook betoogd voor eerlijke verkiezingen. Ook richt het protest zich tegen politiegeweld.