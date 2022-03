Amerikaans jongetje (3) schiet per ongeluk moeder (22) dood, vader gearresteerd

Een 3-jarig jongetje heeft per ongeluk zijn moeder doodgeschoten toen hij in de auto met een pistool aan het spelen was. Dat heeft de politie in Chicago maandag bekendgemaakt. Het incident gebeurde op een parkeerplaats van een supermarkt in Dolton, in een buitenwijk van de stad.

De peuter zat in een kinderzitje achterin de auto terwijl zijn ouders voorin zaten, de vader achter het stuur en de moeder op de bijrijdersstoel. Op de een of andere manier kreeg het jongetje het pistool van zijn vader in handen en begon ermee te spelen.

Het vuurwapen ging af en een kogel raakte zijn moeder, een 22-jarige vrouw, in de nek. Ze werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar werd vastgesteld dat ze was overleden.

Vader gearresteerd

De politie heeft de 23-jarige vader Romell Watson gearresteerd. Uit onderzoek is gebleken dat de man wel een wapenvergunning bezat, maar dat hij het wapen niet op deze manier in de auto had mogen vervoeren, zo heeft de politie verklaard. Hij wordt er niet van verdacht zelf op zijn vrouw te hebben geschoten. Volgens politiechef Robert Collins zou uit een gespecialiseerde ondervraging van de peuter zijn gebleken dat die het pistool afvuurde. ,,Daarvan zijn we overtuigd. Dit is een enorme tragedie.’’

Het is zeker niet het eerste dodelijke schietincident in de VS waarbij een kind per ongeluk een wapen liet afgaan. Volgens Everytown for Gun Safety, een belangenorganisatie voor een veiliger gebruik van wapens in de VS, zijn het afgelopen jaar 154 mensen om het leven gekomen en 244 mensen gewond geraakt bij soortgelijke schietincidenten.