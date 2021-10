Amerikaans echtpaar opgepakt wegens spionage atoomonderzeeër

In de Verenigde Staten is een echtpaar opgepakt dat ervan wordt beschuldigd geheime informatie over een atoomonderzeeër te hebben geprobeerd te verkopen. De koper bleek echter geen vertegenwoordiger van een buitenlandse regering, maar een undercover FBI-agent.

De 42-jarige Jonathan Toebbe, sinds 2012 werkzaam als ingenieur voor de Amerikaanse regering, werd zaterdag samen met zijn 45-jarige vrouw Diana gearresteerd in West-Virginia na een maandenlange undercoveroperatie.

De FBI raakte gealarmeerd nadat Toebbe in april 2020 per post contact zou hebben gezocht met buitenlandse regering, van wie de naam niet bekend is gemaakt. Hij schreef dat hij handleidingen, prestatierapporten en andere gevoelige informatie wilde verkopen.

Zo schreef hij: ,,Mijn excuses voor deze slechte vertaling in uw taal. Stuur deze brief alstublieft door naar uw militaire inlichtingendienst. Ik geloof dat deze informatie van grote waarde zal zijn voor uw land. Dit is geen hoax.” De gerechtelijke documenten onthullen niet hoe de FBI de brief wist te onderscheppen.

In ruil voor cryptomunten

Vervolgens deed een FBI-agent zich voor als vertegenwoordiger van het betreffende land en stemde ermee in duizenden dollars aan cryptomunten te betalen voor de informatie die Toebbe aanbood. Hij zou diverse keren informatie hebben geleverd.

Zo trof de FBI een blauwe geheugenkaart aan die in plastic was gewikkeld en tussen twee sneetjes brood op een halve boterham met pindakaas was gelegd. Een andere keer werd de informatie verstopt in een kauwgomverpakking. Zijn vrouw zou telkens op de uitkijk hebben gestaan. Bij de derde uitwisseling van informatie werd het stel opgepakt.