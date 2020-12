Amerikaans Congres voorkomt ‘shutdown’ overheid met noodwet

Het Congres focust zich nu naast de rekening van 1,4 biljoen dollar (1,14 biljoen euro) om de overheidsloketten tot september volgend jaar open te houden, ook op een nieuw coronasteunpakket. Politici in de Senaat steggelen al maanden over een coronasteunpakket. Het Huis van Afgevaardigden nam daarover al een wet aan, maar die werd door de Republikeinse voorzitter van de Senaat, Mitch McConnell, niet in stemming gebracht. In plaats daarvan wordt in de Senaat zelf onderhandeld over een steunpakket. De meningen botsen onder meer over de bescherming van bedrijven tegen rechtszaken en een steunpakket voor lokale overheden.