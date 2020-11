Amerikaan die ‘Thalys-terrorist’ overmeesterde: ‘Ik zette het pistool op z’n hoofd’

Eén van de Amerikanen die in 2015 een terrorist overmeesterden in de Thalys-trein, heeft geprobeerd die terrorist dood te schieten. Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Parijs waar Ayoub El-Khazzani terechtstaat voor poging tot moord met terroristisch oogmerk.

El-Khazzani stapte in 2015 in de Thalys van Amsterdam naar Parijs, met een kalasjnikov, een pistool en een mes. Hij werd overmeesterd door inzittenden, onder wie drie Amerikanen. ,,Ik had hem zijn pistool afgepakt’’, vertelde de Amerikaan Alek Skarlatos in de rechtbank over de vechtpartij om El-Khazzani uit te schakelen.

,,Daarna legden we hem op een tafel. Ik zette het pistool op z’n hoofd. Ik zei: ‘geef je over’. Hij begreep me niet of hij sprak geen Engels. Dus haalde ik de trekker over. Maar het pistool deed het niet. Ik keek en zag dat er geen kogels in zaten.’’

Wurggreep

De terrorist werd op dat moment in een wurggreep gehouden door Spencer Stone, één van de andere Amerikanen. ,,Spencer verstevigde z’n greep nog verder’’, vertelde Skarlatos aan de rechter. ,,Ik herinner me dat Khazzani me recht in de ogen keek. Zonder te knipperen.’’

Volledig scherm Franse rechercheurs doorzoeken de Thalys waar El-Khazzani op 21 augustus 2015 overmeesterd werd door drie Amerikanen. © AP

Quote Ik herinner me dat Khazzani me recht in de ogen keek. Zonder te knipperen Alek Skarlatos Skarlatos inspecteerde ook de kalasjikov van de terrorist en die bleek volgens hem defect. Bovendien stond het wapen nog in de veiligheidsstand.



Volgens de advocaat van El-Khazzani is dat belangrijk: ,,Mijn cliënt zou dus van plan zijn geweest een bloedbad aan te richten met een kalasjnikov die nog op de veiligheidsstand stond en met een pistool zonder munitie?’’



De terrorist zelf raakte door de wurggreep van Spencer Stone buiten bewustzijn. De Thalys stopte daarna op het station van Arras in Noord-Frankrijk. ,,Ik weet nog dat ik toen zei dat ik blij was dat ik niet in mijn broek had geplast’’, aldus Skarlatos. ,,Spencer riep vanuit de trein: jongens, vergeet je bagage niet!’’

